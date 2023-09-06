Батьки в Пакистані, які відмовляються робити своїм дітям щеплення від інфекційних захворювань, можуть бути ув’язнені на місяць і оштрафовані на 50 тис. пакистанських рупій (приблизно $160 тис.).

Закон був підписаний минулого тижня у провінції Сінд і набуде чинності цього місяця. Він призначений для боротьби з поширенням поліомієліту, який залишається ендемічним у Пакистані.

Згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, Пакистан і Афганістан є єдиними країнами, де поліомієліт є ендемічним. Усього в Пакистані в цьому році було зафіксовано лише два випадки дикого поліомієліту, що значно менше, ніж у 2022 році (20 випадків). При цьому в провінції Сінд протягом цього року не було зареєстровано жодного випадку.

Понад 62 тис. батьків, більшість з яких мешкають у провінції Сінд, відмовилися від щеплень дітям для своїх дітей під час загальнонаціональної кампанії з вакцинації проти поліомієліту, яка відбулася у січні цього року.

Антивакцинаторські погляди в Пакистані мають глибокі корені. Клерикали поширюють міфи про те, що вакцини – це західна змова, спрямована на стерилізацію мусульманських дітей.

У деяких районах країни вакцинаторів, які зазвичай є жінками, доводиться супроводжувати охоронці задля їхньої безпеки. Буди випадки вбивства медичних представників через їхню позицію щодо вакцини.

За словами 36-річного Джунаїда Хана, батька п’ятерох дітей зі східного Карачі, новий закон не змусить його робити щеплення від поліомієліту своїм дітям. Він висловив недовіру до цієї вакцини та запитав, чому уряд змушує батьків робити щеплення, замість того, щоб покарати осіб, причетних до корупції та інших серйозних злочинів.

Усама Малік, експерт з правових питань у Пакистані, розповів, що раніше за відмову від щеплень поліція затримувала людей згідно з колоніальним кримінальним кодексом. Наприклад, у 2015 році влада міста Пешавар арештувала 471 батька за “загрозу громадській безпеці” через відмову від вакцин, але відпустила їх того ж дня.

Під час пандемії Covid-19 державні службовці провінції Сінд, які відмовилися вакцинуватися від вірусу, втрачали місячну зарплату.

Малік визнав, що новий закон може бути “досить суворим”, але відзначив, що ситуація з поліомієлітом в Пакистані є надзвичайно серйозною, і захист здоров’я населення має вищий пріоритет.

Закон вводиться в дію в контексті прагнення влади викорінити поліомієліт та забезпечити імунітет дітей для інших інфекційних захворювань, таких як дифтерія, правець, кашлюк, кора, паротит і краснуха.