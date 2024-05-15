Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Актуально

Угрожают здоровью: эксперты предупредили об изменении климата и состоянии окружающей среды

15 мая 2024, 16:56
Марина Мелехова редактор ленты
спека
Источник: Unsplash

Эксперты Европейского агентства по окружающей среде предупредили, что изменение климата приводит к увеличению количества наводнений и засух, а также ухудшает качество воды, что опасно для здоровья людей.

Опасность из-за экстремальных погодных условий

Изменение климата и экстремальные погодные условия представляют для людей серьезную угрозу, ведь за последние 40 лет наводнения унесли более 5 тыс. жизней, а лесные пожары — 702.

Больше всего страдают самые уязвимые слои: малообеспеченное население, дети и пенсионеры, те, кто имеет хронические болезни, а также фермеры и спасатели.

Сейчас смотрят

Европейское агентство по окружающей среде призывает правительство стран мира и органы власти разработать ряд экологических и социальных мер, чтобы минимизировать риски для здоровья.

Читайте также:
медикиПотепление климата: в ЕС предупредили о росте риска переносимых комарами вирусных заболеваний

Источник: The European Environment Agency

Теги
Європа екологічна катастрофа Экология уряд
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь