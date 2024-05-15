Эксперты Европейского агентства по окружающей среде предупредили, что изменение климата приводит к увеличению количества наводнений и засух, а также ухудшает качество воды, что опасно для здоровья людей.

Опасность из-за экстремальных погодных условий

Изменение климата и экстремальные погодные условия представляют для людей серьезную угрозу, ведь за последние 40 лет наводнения унесли более 5 тыс. жизней, а лесные пожары — 702.

Больше всего страдают самые уязвимые слои: малообеспеченное население, дети и пенсионеры, те, кто имеет хронические болезни, а также фермеры и спасатели.

Европейское агентство по окружающей среде призывает правительство стран мира и органы власти разработать ряд экологических и социальных мер, чтобы минимизировать риски для здоровья.

Источник: The European Environment Agency