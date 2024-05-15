Експерти Європейського агентства з навколишнього середовища попередили, що зміна клімату призводить до збільшення кількості повеней і посух, а також погіршує якість води, що небезпечно для здоров’я людей.

Небезпека через екстремальні погодні умови

Зміна клімату та екстремальні погодні умови становлять для людей серйозну загрозу, адже за останні 40 років повені забрали понад 5 тис. життів, а лісові пожежі – 702.

Найбільше страждають найвразливіші верстви: малозабезпечене населення, діти і пенсіонери, ті, хто має хронічні хвороби, а також фермери і рятувальники.

Зараз дивляться

Європейське агентство з навколишнього середовища закликає уряд країн світу та органи влади розробити низку екологічних та соціальних заходів, щоб мінімізувати ризики для здоров’я.

Джерело: The European Environment Agency