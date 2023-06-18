Химик и исследователь чая Тим Бонд в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал, что ромашковый чай снижает уровень холестерина и риск сердечных заболеваний.

По словам Бонда, причина, по которой ромашка полезна для сердца, заключается в содержании в ней антиоксидантов.

— Травяные настои ромашки богаты флавонами, которые снижают синтез холестерина и повышают активность рецепторов ЛПНП на клетках, что означает, что плохой холестерин удаляется из крови, — объясняет эксперт.

Слова Тима Бонда подтверждает научный эксперимент, результаты которого были опубликованы в Журнале эндокринологических исследований. Ученые выяснили, что ромашковый чай может снизить высокий уровень холестерина примерно на 18%.

Ученые попросили 64 добровольцев ежедневно выпивать три чашки травяного чая или горячей воды. Результаты показали, что ромашковый чай снижает уровень плохого и общего холестерина, а также триглицеридов, которые являются еще одним типом плохого жира в крови.

В ходе этого же исследования было также обнаружено и снижение уровня инсулина и маркеров плохого контроля уровня сахара в крови, что также может способствовать снижению риска сердечных заболеваний.

Источник: Express