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Защитить свое сердце: эксперт назвал чай, который эффективно снижает холестерин

18 июня 2023, 15:43
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
чай

Химик и исследователь чая Тим Бонд в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал, что ромашковый чай снижает уровень холестерина и риск сердечных заболеваний.

По словам Бонда, причина, по которой ромашка полезна для сердца, заключается в содержании в ней антиоксидантов.

— Травяные настои ромашки богаты флавонами, которые снижают синтез холестерина и повышают активность рецепторов ЛПНП на клетках, что означает, что плохой холестерин удаляется из крови, — объясняет эксперт.

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Слова Тима Бонда подтверждает научный эксперимент, результаты которого были опубликованы в Журнале эндокринологических исследований. Ученые выяснили, что ромашковый чай может снизить высокий уровень холестерина примерно на 18%.

Ученые попросили 64 добровольцев ежедневно выпивать три чашки травяного чая или горячей воды. Результаты показали, что ромашковый чай снижает уровень плохого и общего холестерина, а также триглицеридов, которые являются еще одним типом плохого жира в крови.

В ходе этого же исследования было также обнаружено и снижение уровня инсулина и маркеров плохого контроля уровня сахара в крови, что также может способствовать снижению риска сердечных заболеваний.

Источник: Express

Теги
Наукові дослідження Советы Профілактика Серце хвороби чай
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