Хімік і дослідник чаю Тім Бонд у коментарі популярному британському онлайн-виданню розповів, що ромашковий чай знижує рівень холестерину і ризик серцевих захворювань.

За словами Бонда, причина, через яку ромашка корисна для серця, полягає у вмісті в ній антиоксидантів.

– Трав’яні настої ромашки багаті флавонами, які знижують синтез холестерину і підвищують активність рецепторів ЛПНЩ на клітинах, що означає, що поганий холестерин видаляється з крові, – пояснює експерт.

Слова Тіма Бонда підтверджує науковий експеримент, результати якого були опубліковані в Журналі ендокринологічних досліджень. Вчені з’ясували, що ромашковий чай може знизити високий рівень холестерину приблизно на 18%.

Вчені попросили 64 добровольців щодня випивати три чашки трав’яного чаю або гарячої води. Результати показали, що ромашковий чай знижує рівень поганого і загального холестерину, а також тригліцеридів, які є ще одним типом поганого жиру в крові.

Під час цього ж дослідження було також виявлено і зниження рівня інсуліну та маркерів поганого контролю рівня цукру в крові, що також може сприяти зниженню ризику серцевих захворювань.

Джерело: Express