Чистотел — лечебная трава с крупными желтыми цветами, на изломах стеблей которых выступает оранжевый сок. Название растения происходит от применения в народной медицине.

Люди использовали чистотел как средство против кожных заболеваний — прыщей, угрей, лишаев, пигментных пятен, веснушек. Также траву использовали для выведения бородавок, в связи с чем он еще имеет название бородавник.

Сок чистотела, мази и настойки применяются в народной медицине и до сих пор. Но фиторецепты из этой травы могут как помочь, так и навредить.

Факты ICTV узнавали, как приготовить мазь из чистотела в домашних условиях, безопасно ли ее использовать и в каких случаях она может быть эффективной.

Мазь из чистотела в домашних условиях — народные рецепты

В сети можно найти множество разнообразных рецептов мази из чистотела. По отзывам, она помогает при кожных заболеваниях.

Чистотел содержит алкалоиды, органические кислоты, витамины и ядовитые вещества, которые помогают избавиться от патогенных организмов. Мазь с чистотелом применяется для наружного лечения:

псориаза;

экземы;

диатеза;

герпеса;

туберкулеза кожи;

грибковых заболеваний кожи.

Также мазь на основе чистотела обладает обезболивающими свойствами и способствует быстрому заживлению ран, порезов, ожогов.

Более того, она помогает избавиться от косметических проблем (бородавки, мозоли, веснушки или пигментные пятна).

— Обратите внимание, что лечиться чистотелом без консультации фитотерапевта опасно не только для здоровья, но и для жизни, ведь растение считается ядовитым, поэтому следует соблюдать меры безопасности.

Перед применением любой народной мази из чистотела обязательно проконсультируйтесь с дерматологом, чтобы не навредить своему здоровью!

Рецепт №1

Вам понадобится:

измельченный в порошок чистотел;

вазелин;

ланолин.

Пропорция мази: 2:1:1 (где 2 — ланолин, а 1 — сухой чистотел и вазелин).

Тщательно перемешайте все ингредиенты и поместите мазь в герметичный контейнер. Перед каждым применением рекомендуется перемешивать мазь.

Наносите средство на проблемные участки кожи.

Рецепт №2

Сперва приготовьте отвар из чистотела:

Налейте в кастрюлю 100 мл воды и добавьте 2 ст. л. сушеной травы чистотела.

Варите раствор на слабом огне до уменьшения объема жидкости на 50%.

Процедите отвар и смешайте его с детским кремом или ланолином в пропорции 1:1.

Рецепт №3

Для этой мази вам понадобится свежий чистотел. Выжмите из него сок и добавьте вазелин в пропорции 1:4 (где 1 — это сок чистотела).

Тщательно перемешайте мазь и наносите на проблемные участки. Хранить средство нужно в герметичной емкости.

Можно ли использовать мазь из чистотела — мнение врача

Врач-дерматовенеролог Татьяна Пасека отмечает, что сок чистотела или аптечный раствор во время нанесения на папилломы или другие новообразования на коже с целью лечения может вызвать раздражение и даже ожоги, особенно при контакте со здоровыми участками кожи.

— Использовать растворы или мази с чистотелом можно только после консультации с врачом, — говорит врач.

Кроме того, любые средства с чистотелом запрещено наносить на чувствительные участки кожи (лицо, зона декольте, шея, руки).

Пасека добавляет, что мази и растворы с чистотелом нужно наносить очень осторожно, избегая попадания жидкости на здоровые участки кожи и слизистые оболочки. Кроме того, чистотелом ни в коем случае нельзя удалять родинки.

В целом мази с чистотелом считают достаточно эффективными, однако применять и готовить их можно только после консультации и рекомендаций врача. Принимать такие решения самостоятельно очень опасно не только для здоровья, но и для жизни.