Чистотіл – лікувальна трава з великими жовтими квітами, на зламах стебел яких виступає помаранчевий сік. Назва рослини походить від застосування в народній медицині.

Люди використовували чистотіл як засіб проти шкірних захворювань – прищів, вугрів, лишаїв, пігментних плям, ластовиння. Також траву використовували для виведення бородавок, у зв’язку з чим він ще має назву бородавник.

Сік чистотілу, мазі та настоянки застосовуються в народній медицині й дотепер. Але фіторецепти з цієї трави можуть як допомогти, так і нашкодити.

Факти ICTV дізнавалися, як приготувати мазь із чистотілу в домашніх умовах, чи безпечно її використовувати та у яких випадках вона може бути ефективною.

Мазь із чистотілу в домашніх умовах – народні рецепти

В мережі можна знайти безліч різноманітних рецептів мазі з чистотілу. За відгуками, вона допомагає при шкірних захворюваннях.

Чистотіл містить алкалоїди, органічні кислоти, вітаміни та отруйні речовини, які допомагають позбутися патогенних організмів. Мазь із чистотілом застосовується для зовнішнього лікування:

псоріазу;

екземи;

діатезу;

герпесу;

туберкульозу шкіри;

грибкових захворювань шкіри.

Також мазь на основі чистотілу має знеболювальні властивості та сприяє швидкому загоєнню ран, порізів, опіків.

Ба більше, вона допомагає позбутися косметичних проблем (бородавки, мозолі, веснянки чи пігментні плями).

– Зверніть увагу, що лікуватися чистотілом без консультації фітотерапевта небезпечно не лише для здоров’я, але і для життя, адже рослина вважається отруйною, тому слід дотримуватися заходів безпеки.

Перед застосуванням будь-якої народної мазі з чистотілу обовʼязково проконсультуйтеся з дерматологом, аби не нашкодити своєму здоровʼю!

Рецепт №1

Вам знадобиться:

подріблений в порошок чистотіл;

вазелін;

ланолін.

Пропорція мазі: 2:1:1 (де 2 – ланолін, а 1 – сухий чистотіл та вазелін).

Ретельно перемішайте усі інгредієнти і покладіть мазь у герметичну ємність. Перед кожним застосуванням рекомендується перемішувати мазь.

Наносьте засіб на проблемні ділянки шкіри.

Рецепт №2

Спершу приготуйте відвар з чистотілу:

Налийте в каструлю 100 мл води та додайте 2 ст. л. сушеної трави чистотілу.

Варіть розчин на слабкому вогні до зменшення об’єму рідини на 50%.

Процідіть відвар та змішайте його з дитячим кремом чи ланоліном у пропорції 1:1.

Рецепт №3

Для цієї мазі вам знадобиться свіжий чистотіл. Вичавіть з нього сік та додайте вазелін у пропорції 1:4 (де 1 – це сік чистотілу).

Ретельно перемішайте мазь та наносьте на проблемні ділянки. Зберігати засіб потрібно в герметичній ємності.

Чи можна використовувати мазь із чистотілу – думка лікаря

Лікар-дерматовенеролог Тетяна Пасєка зазначає, що сік чистотілу чи аптечний розчин під час нанесення на папіломи чи інші новоутворення на шкіру з метою лікування може викликати роздратування та навіть опіки, особливо при контакті зі здоровими ділянками шкіри.

– Використовувати розчини чи мазі з чистотілом можна лише після консультації з лікарем, – каже Пасєка.

Крім того, будь-які засоби з чистотілом заборонено наносити на чутливі ділянки шкіри (обличчя, зона декольте, шия, руки).

Пасєка додає, що мазі та розчини з чистотілом потрібно наносити дуже обережно, уникаючи потрапляння рідини на здорові ділянки шкіри та слизові оболонки. Крім того, чистотілом у жодному випадку не можна видаляти родимки.

Загалом мазі з чистотілом вважають доволі ефективними, проте застосовувати та готувати їх можна лише після консультації та рекомендацій лікаря. Приймати такі рішення самостійно дуже небезпечно не лише для здоровʼя, а й для життя.