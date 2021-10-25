В Минздраве напоминают: экстренная медицинская помощь сейчас, когда страну накрыла беспрецедентная волна Covid-заболеваемости, выезжает только к тем, чья жизнь действительно в опасности: например, остановилось ли крайне затруднено дыхание или же человек истекает кровью.

Экстренная медицинская помощь работает сегодня на пределе возможностей. С наступлением новой волны Covid-19, на 103 звонят по 50 тыс. раз в день, а это вдвое больше, чем летом.

Однако, сетуют врачи, часто их вызывают, чтобы просто или успокоить, или измерить сатурацию, или подвезти лекарства. И таких вызовов — 40% от всех обращений. Это значит, что помощи могут не получить те, кто в ней действительно нуждается уже сейчас.

— Можешь ехать где-то далеко по области, но на месте выясняется, что человек волнуется, потому что ему кажется, что он задыхается. В городе немного легче, потому что есть семейные врачи, а за городом люди предоставлены сами себе, поэтому и вызывают все время скорую, — говорит фельдшер медицины чрезвычайных состояний Черкасской станции скорой помощи Людмила Касьян.

По ее словам, на первого же за смену пациента — с сатурацией 60 — бригада потратила несколько часов. Надо было стабилизировать, доставить в госпиталь. Затем дезинфицировали автомобиль и утилизировали защитную одежду. Медик говорит, что нагрузка увеличилась в разы. За смену могут по 10-11 часов не выходить из автомобиля. Но многие вызовы — непрофильные.

Сотрудники диспетчерской экстренной скорой помощи жалуются, что часто звонят с угрозами. При этом треть вызовов, преимущественно, из-за паники.

— Очень часто у людей нет дома жаропонижающих лекарств, вот они и просят поскорее привезти препарат, — рассказывает диспетчер Валентина Тищенко.

Диспетчерская в столице работает в режиме нон-стоп. Здесь настолько боятся, чтобы кто-то не выбыл из-за больничного, что съемочную группу Фактов ICTV просят не заходить в помещение, но пресс-служба соглашается снять видео на телефон.

Здесь фиксируют более 7 тыс. вызовов за сутки. Правда, скорая выезжает только после того, как диспетчер тщательно опросит человека и поймет — с ним действительно беда. Таких вызовов — почти треть.Более 100 выездов в сутки являются безрезультатными.

— К примеру, люди сообщают о человеке, который лежит просто на тротуаре. Мы просим: узнайте, нужна ли ему помощь. А в ответ: ой нет, спешим на работу, — говорит заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Сергей Тихенко.

По его словам, в этот момент где-то рядом может умирать пациент в критическом или экстренном состоянии. То есть, тот, кто не дышит, не в сознании, пережил инсульт или истекает кровью. Именно для того, чтобы оценить степень тяжести состояния диспетчеры опрашивают пациента и его родных.