Хронически не высыпающиеся дети могут ощущать пагубное влияние недосыпания на мозг и сохраняющееся на долгое время когнитивное развитие.

Дети младшего школьного возраста, которые спят менее девяти часов в ночь, имеют значительные различия в определенных областях мозга, ответственных за память, интеллект и самочувствие, по сравнению с теми, кто спит рекомендованные девять-12 часов в ночь, согласно с данными исследования.

Такие различия коррелируют с более серьезными проблемами психического здоровья, такими как депрессия, тревога и импульсивное поведение у невысыпающихся. Недостаточный сон также был связан с когнитивными трудностями с памятью, решением проблем и принятием решений. Выводы были опубликованы сегодня в журнале The Lancet Child & Adolescent Health.

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Американская академия медицины сна рекомендует детям от шести до 12 лет регулярно спать от 9 до 12 часов ночью, чтобы поддерживать оптимальное здоровье. До сих пор ни одно исследование не изучало длительное влияние недостаточного сна на нейрокогнитивное развитие детей подросткового возраста.

Для проведения исследования ученые изучили данные, собранные свыше 8,3 тыс. детей в возрасте от 9 до 10 лет, принимавших участие в исследовании когнитивного развития подросткового мозга (ABCD). Они исследовали МРТ-изображения, медицинские записи и опросы, заполненные участниками и их родителями во время зачисления и во время двухлетнего осмотра в возрасте от 11 до 12 лет. Исследование ABCD, финансируемое Национальным институтом здоровья (NIH), является самым долгосрочным исследованием развития мозга и здоровья детей в США.

— Мы обнаружили, что дети, которые спали недостаточно, менее девяти часов в сутки, в начале исследования, имели меньше серого вещества или меньший объем в определенных областях мозга, ответственных за внимание, память и контроль торможения по сравнению с теми, кто имел здоровый сон, — сказал профессор диагностической радиологии и ядерной медицины Зе Ван. — Эти отличия сохранялись через два года, и это тревожное открытие, свидетельствующее о долговременном вреде для тех, кто не высыпается.

Это демонстрирует потенциальное долгосрочное влияние нехватки сна на нейрокогнитивное развитие детей. По словам доктора Вана и его коллег, это также существенно поддерживает текущие рекомендации по сну для детей.

В ходе дальнейших оценок исследовательская группа обнаружила, что участники группы достаточного сна имели тенденцию постепенно спать меньше в течение двух лет, что является нормальным явлением, когда дети переходят в подростковый возраст, тогда как режим сна участников группы недостаточного сна не изменился.

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Американская академия педиатрии призывает родителей развивать здоровый сон у своих детей. Среди их советов сделать достаточный сон приоритетом семьи, соблюдать обычный режим сна, поощрять физическую активность в течение дня, ограничить время перед экраном и полностью отказаться от экрана за час до сна.