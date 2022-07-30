Діти, які хронічно не висипаються, можуть відчувати згубний вплив недосипання на мозок і когнітивний розвиток, який зберігається на довгий час.

Діти молодшого шкільного віку, які сплять менше дев’яти годин на ніч, мають значні відмінності в певних областях мозку, відповідальних за пам’ять, інтелект і самопочуття, порівняно з тими, хто спить рекомендовані дев’ять-12 годин на ніч, згідно з даними дослідження.

Такі відмінності корелюють із серйознішими проблемами психічного здоров’я, такими як депресія, тривога та імпульсивна поведінка, у тих, хто не висипається. Недостатній сон також був пов’язаний з когнітивними труднощами з пам’яттю, вирішенням проблем і прийняттям рішень. Висновки були опубліковані сьогодні в журналі The Lancet Child & Adolescent Health.

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Американська академія медицини сну рекомендує дітям віком від шести до 12 років регулярно спати від 9 до 12 годин на ніч, щоб підтримувати оптимальне здоров’я. Досі жодне дослідження не вивчало тривалий вплив недостатнього сну на нейрокогнітивний розвиток дітей підліткового віку.

Для проведення дослідження вчені вивчили дані, зібрані від понад 8,3 тис. дітей віком від 9 до 10 років, які брали участь у дослідженні когнітивного розвитку підліткового мозку (ABCD). Вони досліджували МРТ-зображення, медичні записи та опитування, заповнені учасниками та їхніми батьками під час зарахування та під час дворічного огляду у віці від 11 до 12 років. Дослідження ABCD, яке фінансується Національним інститутом здоров’я (NIH), є найбільшим довгостроковим дослідженням розвитку мозку та здоров’я дітей у США.

– Ми виявили, що діти, які спали недостатньо, менше дев’яти годин на добу, на початку дослідження, мали менше сірої речовини або менший об’єм у певних областях мозку, відповідальних за увагу, пам’ять і контроль гальмування, порівняно з тими, хто мав здоровий сон. звички”, – сказав професор діагностичної радіології та ядерної медицини Зе Ван. – Ці відмінності зберігалися через два роки, і це тривожне відкриття, яке свідчить про довготривалу шкоду для тих, хто не висипається.

Це демонструє потенційний довгостроковий вплив нестачі сну на нейрокогнітивний розвиток дітей. За словами доктора Вана та його колег, це також суттєво підтримує поточні рекомендації щодо сну для дітей.

Під час подальших оцінок дослідницька група виявила, що учасники групи достатнього сну мали тенденцію поступово спати менше протягом двох років, що є нормальним явищем, коли діти переходять у підлітковий вік, тоді як режим сну учасників групи недостатнього сну не змінився.

Американська академія педіатрії заохочує батьків розвивати здоровий сон у своїх дітей. Серед їхніх порад — зробити достатній сон пріоритетом сім’ї, дотримуватися звичайного режиму сну, заохочувати фізичну активність протягом дня, обмежити час перед екраном і повністю відмовитися від екрану за годину до сну.