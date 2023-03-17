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Собраны все ключевые службы: запущен единый сайт для помощи украинцам, пострадавшим от войны

17 марта 2023, 13:08
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

Правительство запустило единую онлайн-площадку для помощи украинцам, пострадавшим в результате войны. На платформе собраны все ключевые службы, оказывающие украинцам психологическую, юридическую и социальную помощь.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Кроме того, на сайте также есть буклеты и информационные материалы, чтобы помочь гражданам распознать негативные последствия насилия и вовремя справиться с ними.

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Все сервисы являются проверенными, конфиденциальными и бесплатными.

— Нашу работу мы координируем с другими министерствами, общественными организациями и международными партнерами для максимально быстрой и эффективной реакции на вызовы в условиях войны, — подчеркнула заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

Платформа создана по инициативе Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и при содействии уполномоченной по вопросам гендерной политики и поддержки UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине.

Источник
Минздрав
Теги
Война в Украине
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