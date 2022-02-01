В течение января 2022 года в травмпункты Первого медицинского объединения Львова обратился 1 371 человек: 739 человек в 8-ю больницу и 571 в Больницу скорой помощи.

Это на 411 пациентов больше, чем в прошлом году, то есть, почти на треть.

Подсчитано, что для того чтобы оказать помощь всем пострадавшим, травматологи 1 ТМО Львова использовали почти 8 км гипса. Этого хватит, чтобы 22 раза обмотать проспект Свободы в городе — от Оперного театра до памятника Мицкевича.

Большинство травмированных, 60% всех обращений, мужчины. Наиболее частые падения зафиксированы на проспекте Красной Калины и улице Владимира Великого.

— Рекордсменами по переломам в январе стали предплечья — 45% обращений. Затем сломанные шейки бедра — 25% и нижние конечности — 20%, — рассказал заведующий отделением неотложной помощи 8-й больницы 1 ТМО Олег Малетич.

Самым напряженным для специалистов выдалось 3 января, когда дежурный травматолог 8-й больницы Валерий Ласлофи за смену принял 40 пациентов и едва смог отмыть от гипса руки.

На больничных койках 1 ТМО Львова в январе оказались 285 пациентов: 171 в 8-й больнице и 110 — в Больнице скорой помощи. Большинство – женщины, их 65%.

Один из самых сложных случаев травмирования произошел 9 января. Пожилая женщина во время падения на улице получила открытый перелом голени. Ее пришлось срочно оперировать. Хирург-травматолог Владимир Баляс тот день не выходил из операционной с 8.00 утра до 4.00 ночи. Он прооперировал 12 пациентов с травмами различной степени тяжести.

Источник: 1 ТМО Львова