Протягом січня 2022 року до травмпунктів Першого медичного об’єднання Львова звернулася 1 371 особа: 739 осіб до 8-ї лікарні та 571 до лікарні швидкої допомоги.

Це на 411 пацієнтів більше, ніж минулого року, тобто, майже на третину.

Підраховано, що для того щоб надати допомогу всім постраждалим, травматологи 1 ТМО Львова використали майже 8 км гіпсу. Цього вистачить, щоб 22 рази обмотати проспект Свободи в місті – від Оперного театру до пам’ятника Міцкевича.

Більшість травмованих, 60% всіх звернень, чоловіки. Найбільш часті падіння зафіксовані на проспекті Червоної Калини та вулиці Володимира Великого.

– Рекордсменами з переломів у січні стали передпліччя – 45% звернень. Потім зламані шийки стегна – 25% і нижні кінцівки – 20%, – розповів завідувач відділенням невідкладної допомоги 8-ї лікарні 1 ТМО Олег Малетич.

Найбільш напруженим для фахівців видалося 3 січня, коли черговий травматолог 8-ї лікарні Валерій Ласлофі за зміну прийняв 40 пацієнтів і ледь зміг відмити від гіпсу руки.

На лікарняних ліжках 1 ТМО Львова у січні опинилися 285 пацієнтів: 171 у 8-й лікарні та 110 – у Лікарні швидкої допомоги. Більшість – жінки, їх 65%.

Один з найскладніших випадків травмування стався 9 січня. Літня жінка під час падіння на вулиці отримала відкритий перелом гомілки. Її довелося терміново оперувати. Хірург-травматолог Володимир Баляс той день не виходив з операційної з 8.00 ранку до 4.00 ночі. Він прооперував 12 пацієнтів з травмами різного ступеня тяжкості.

Джерело: 1 ТМО Львова