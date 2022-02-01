Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Відео Актуально

Знадобилося 8 км гіпсу: у Львові в січні дістали травм понад тисячу городян

1 Лютого 2022, 09:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гипс
Джерело: Depositphotos

Протягом січня 2022 року до травмпунктів Першого медичного об’єднання Львова звернулася 1 371 особа: 739 осіб до 8-ї лікарні та 571 до лікарні швидкої допомоги.

Це на 411 пацієнтів більше, ніж минулого року, тобто, майже на третину.

Підраховано, що для того щоб надати допомогу всім постраждалим, травматологи 1 ТМО Львова використали майже 8 км гіпсу. Цього вистачить, щоб 22 рази обмотати проспект Свободи в місті – від Оперного театру до пам’ятника Міцкевича.

Більшість травмованих, 60% всіх звернень, чоловіки. Найбільш часті падіння зафіксовані на проспекті Червоної Калини та вулиці Володимира Великого.

– Рекордсменами з переломів у січні стали передпліччя – 45% звернень. Потім зламані шийки стегна – 25% і нижні кінцівки – 20%, – розповів завідувач відділенням невідкладної допомоги 8-ї лікарні 1 ТМО Олег Малетич.

Найбільш напруженим для фахівців видалося 3 січня, коли черговий травматолог 8-ї лікарні Валерій Ласлофі за зміну прийняв 40 пацієнтів і ледь зміг відмити від гіпсу руки.

На лікарняних ліжках 1 ТМО Львова у січні опинилися 285 пацієнтів: 171 у 8-й лікарні та 110 – у Лікарні швидкої допомоги. Більшість – жінки, їх 65%.

Читайте також:
зима травмаЗимовий травматизм! Як уникнути падіння та де ще чатує небезпека

Один з найскладніших випадків травмування стався 9 січня. Літня жінка під час падіння на вулиці отримала відкритий перелом гомілки. Її довелося терміново оперувати. Хірург-травматолог Володимир Баляс той день не виходив з операційної з 8.00 ранку до 4.00 ночі. Він прооперував 12 пацієнтів з травмами різного ступеня тяжкості.

Джерело: 1 ТМО Львова

Теги
Львів , статистика , Травма
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь