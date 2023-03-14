Руководитель отдела знаний Общества болезни Альцгеймера, врач-невролог Тим Бинланд в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал, как нужно разговаривать с человеком, который страдает деменцией, и что вы никогда не должны говорить.

Помнишь, когда?… Хотя может показаться заманчивым попытаться оживить память человека, живущего с деменцией, такой вопрос часто является напоминанием об утраченных воспоминаниях.

Это может быть болезненным опытом, а также нет никаких доказательств того, что подобные подсказки помогут человеку вспомнить или удержать эти воспоминания.

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Я только что сказал тебе это… Вам может быть сложно отвечать на один и тот же вопрос несколько раз, однако напоминание человеку, что вы только что ответили на его вопрос, не поможет ему сохранить информацию для следующего раза. Скорее всего, это просто напомнит ему о его состоянии.

Но твой брат умер 10 лет назад… Человек, живущий с деменцией, может забыть о прошлой тяжелой утрате. Напоминание о смерти близкого человека может быть болезненным, и человек может реагировать так, как будто впервые слышит эту новость.

Что ты делал этим утром?… Не задавайте слишком много открытых вопросов о прошлом, так как это может вызвать стресс у человека с деменцией, если он не сможет вспомнить. Лучше кратко расскажите о своем дне и дайте человеку время задать вам вопросы о нем.

Ты узнаешь меня?… Спросив человека, знает ли он, кто вы, вы можете вызвать у него чувство вины или беспокойства, если он не помнит.

Давай выпьем чаю, а потом прогуляемся и пообедаем в твоем любимом кафе… Больным деменцией может быть трудно понять длинные, сложные планы или предложения, так как когнитивные способности замедляются. Лучше давать указания или инструкции используя как можно больше коротких и простых предложений.

Тебе нужна помощь с этим, любовь моя?… Такие слова, как “любовь”, “милая” и “дорогой”, иногда могут быть покровительственными для людей, живущих с деменцией. Особенно, если до деменции их не называли так.

Важно всегда помнить человека, стоящего за деменцией, называя его имя так часто, как это уместно. Это помогает ему сохранить достоинство и сосредоточиться.

Источник: Express