Керівник відділу знань Товариства хвороби Альцгеймера, лікар-невролог Тім Бінланд у коментарі популярному британському онлайн-виданню розповів, як потрібно розмовляти з людиною, яка страждає на деменцію, і що ви ніколи не повинні говорити.

Пам’ятаєш, коли?… Хоча може здатися спокусливим спробувати оживити пам’ять людини, яка живе з деменцією, таке питання часто є нагадуванням про втрачені спогади. Це може бути болісним досвідом, а також немає жодних доказів того, що такі підказки допоможуть людині згадати або утримати ці спогади.

Я щойно сказав тобі це… Вам може бути важко відповідати на одне й те саме питання кілька разів, однак нагадування людині, що ви щойно відповіли на її запитання, не допоможе їй зберегти інформацію для наступного разу. Швидше за все, це просто нагадає про її стан.

Зараз дивляться

Але твій брат помер 10 років тому… Людина, яка живе з деменцією, може забути про втрату. Нагадування про смерть близької людини може бути болючим, тож людина може реагувати так, ніби вперше чує цю новину.

Що ти робив сьогодні вранці?… Не ставте надто багато відкритих питань про минуле, оскільки це може спричинити стрес для людини з деменцією, якщо вона не зможе згадати. Краще коротко розкажіть про свій день і дайте людині час запитати щось про нього.

Ти мене впізнаєш?… Запитавши людину, чи знає вона, хто ви, ви можете викликати у неї почуття провини або занепокоєння, якщо вона не пам’ятає.

Вип’ємо чаю, а потім прогуляємося і пообідаємо в твоєму улюбленому кафе… Хворим на деменцію може бути важко зрозуміти довгі, складні плани або пропозиції, оскільки когнітивні здібності сповільнюються. Краще давати вказівки або інструкції, використовуючи якомога більше коротких і простих речень.

Тобі потрібна допомога, моя люба?… Такі слова, як “люба”, “мила” та “дорога”, іноді можуть бути зверхніми для людей, які живуть з деменцією. Особливо, якщо до деменції їх не називали так.

Важливо завжди пам’ятати людину, яка стоїть за деменцією, називаючи її ім’я так часто, як це доречно. Це допомагає їй зберегти гідність і зосередитися.

Джерело: Express