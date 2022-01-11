Согласно мета-анализу, опубликованному в журнале Американской кардиологической ассоциации (JAHA), у женщин, которые кормили грудью, меньше шансов заболеть сердечными заболеваниями или инсультом, или умереть от сердечно-сосудистых патологий.

Польза грудного вскармливания для здоровья детей хорошо известна. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это связано с меньшим количеством респираторных инфекций и меньшим риском смерти от инфекционных заболеваний среди детей, находящихся на грудном вскармливании.

Грудное вскармливание также связано с пользой для здоровья матери, включая снижение риска развития диабета 2 типа, рака яичников и рака молочной железы.

Исследователи рассмотрели информацию о состоянии здоровья из восьми исследований, проведенных в период с 1986 по 2009 год в Австралии, Китае, Норвегии, Японии и США, и одного многонационального исследования.

В обзор были включены медицинские карты почти 1,2 млн женщин (средний возраст 25 лет при первых родах) и проанализирована взаимосвязь между грудным вскармливанием и индивидуальным сердечно-сосудистым риском матери.

Было установлено, что у женщин, кормивших грудью в какой-либо период своей жизни, вероятность развития ишемической болезни сердца была на 14% ниже, на 12% меньше вероятность инсульта и на 17% меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.

Заметных различий в риске сердечно-сосудистых заболеваний среди женщин разного возраста или в зависимости от количества беременностей выявлено не было.

Напомним, что такие организации, как ВОЗ и Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), рекомендуют исключительно грудное вскармливание детей по крайней мере до шестимесячного возраста. Тем не менее, по данным статистики, только 1 из 4 младенцев получает только грудное молоко в течение первых шести месяцев жизни.