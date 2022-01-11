Згідно з метааналізом, опублікованим у журналі Американської кардіологічної асоціації (JAHA), у жінок, які годували грудьми, менше шансів захворіти на серцеві захворювання чи інсульт або померти від серцево-судинних патологій.

Користь грудного вигодовування для здоров’я дітей добре відома. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), це пов’язано з меншою кількістю респіраторних інфекцій і меншим ризиком смерті від інфекційних захворювань серед дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні.

Грудне вигодовування також пов’язане з користю для здоров’я матері, включаючи зниження ризику розвитку діабету 2 типу, раку яєчників і раку молочної залози.

Дослідники розглянули інформацію щодо стану здоров’я з восьми досліджень, проведених в період з 1986 до 2009 року в Австралії, Китаї, Норвегії, Японії та США, і одного багатонаціонального дослідження.

В огляд потрапили медичні картки майже 1,2 млн жінок (середній вік 25 років при перших пологах) і проаналізовано взаємозв’язок між грудним вигодовуванням і індивідуальним серцево-судинним ризиком матері.

Було з’ясовано, що у жінок, які годували грудьми в будь-який період свого життя, ймовірність розвитку ішемічної хвороби серця була на 14% нижче, на 12% менше ймовірність інсульту і на 17% менше шансів померти від серцево-судинних захворювань.

Помітних відмінностей у ризику серцево-судинних захворювань серед жінок різного віку або залежно від кількості вагітностей виявлено не було.

Нагадаємо, що такі організації, як ВООЗ і Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC), рекомендують виключно грудне вигодовування дітей принаймні до шестимісячного віку. Проте, за даними статистики, тільки одне з чотирьох немовлят отримує тільки грудне молоко протягом перших шести місяців життя.