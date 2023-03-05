Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Остановить кровотечение: как правильно накладывать турникет

5 марта 2023, 14:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
туиникет

Жгут и турникет – средства для временной остановки кровотечения из магистральных сосудов путем кругового пережатия конечности и сжатия ее тканей и сосудов.

Десятки лет для остановки кровотечения использовали резиновое средство – жгут. Но когда началась война на Донбассе, в украинской армии начали применять натовский образец жгута — турникет.

С началом полномасштабной войны РФ против Украины умение пользоваться турникетами стало важным и для гражданских, потому что враг методически обстреливает и разрушает украинские города. Следовательно, гражданские люди, не медики также должны уметь оказывать первую домедицинскую помощь, считают во Всеукраинском совете реанимации и экстренной медицинской помощи и советуют научиться накладывать турникет, пользуясь инструкцией.

Сейчас смотрят

Современный турникет — это прочная лента, обычно имеющая с одной стороны липкую самоклеющуюся полоску, внутри — стропу, помогающую ей затягиваться, снаружи — палочку (ворот/рычаг), а также пряжку, фиксатор воротка и место, где можно записать время наложения турникета .

Турникеты являются очень важной частицей аптечки, однако не все умеют правильно им пользоваться. При неправильном применении турникета можно нанести ущерб, превосходящий пользу.

Пошаговая инструкция по применению турникета:

  • Наденьте сформированную лентой-липучкой петлю турникета на раненую конечность. Турникет должен быть на пять-семь сантиметров выше места кровотечения.
  • Крепко затяните турникет, потянув край ленты.
  • Зафиксируйте ленту вокруг конечности к клипсе с помощью двухсторонней липучки.
  • Закрутите ворот до остановки артериального кровотечения и исчезновения периферического пульса на пораженной конечности.
  • Зафиксируйте стержень в клипсе. Проверьте, остановилось ли кровотечение и пульс.
  • Оберните остаток ленты вокруг конечности через клипсу и поверх стержня.
  • Зафиксируйте остаток ленты с помощью белой липучки. Напишите время наложения турникета на липучке.
Читайте также:
військові медикиМедицинская подготовка бойцов: самопомощь в бою может сохранить жизнь

Источник: ЗнайВмійВрятуй

Теги
Война в Украине
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь