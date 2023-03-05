Жгут и турникет – средства для временной остановки кровотечения из магистральных сосудов путем кругового пережатия конечности и сжатия ее тканей и сосудов.
Десятки лет для остановки кровотечения использовали резиновое средство – жгут. Но когда началась война на Донбассе, в украинской армии начали применять натовский образец жгута — турникет.
С началом полномасштабной войны РФ против Украины умение пользоваться турникетами стало важным и для гражданских, потому что враг методически обстреливает и разрушает украинские города. Следовательно, гражданские люди, не медики также должны уметь оказывать первую домедицинскую помощь, считают во Всеукраинском совете реанимации и экстренной медицинской помощи и советуют научиться накладывать турникет, пользуясь инструкцией.
Современный турникет — это прочная лента, обычно имеющая с одной стороны липкую самоклеющуюся полоску, внутри — стропу, помогающую ей затягиваться, снаружи — палочку (ворот/рычаг), а также пряжку, фиксатор воротка и место, где можно записать время наложения турникета .
Турникеты являются очень важной частицей аптечки, однако не все умеют правильно им пользоваться. При неправильном применении турникета можно нанести ущерб, превосходящий пользу.
Пошаговая инструкция по применению турникета:
- Наденьте сформированную лентой-липучкой петлю турникета на раненую конечность. Турникет должен быть на пять-семь сантиметров выше места кровотечения.
- Крепко затяните турникет, потянув край ленты.
- Зафиксируйте ленту вокруг конечности к клипсе с помощью двухсторонней липучки.
- Закрутите ворот до остановки артериального кровотечения и исчезновения периферического пульса на пораженной конечности.
- Зафиксируйте стержень в клипсе. Проверьте, остановилось ли кровотечение и пульс.
- Оберните остаток ленты вокруг конечности через клипсу и поверх стержня.
- Зафиксируйте остаток ленты с помощью белой липучки. Напишите время наложения турникета на липучке.
Источник: ЗнайВмійВрятуй