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Зупинити кровотечу: як правильно накладати турнікет

5 Березня 2023, 14:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
туиникет

Джгут і турнікет — засоби для тимчасової зупинки кровотечі з магістральних судин шляхом колового перетискання кінцівки та стискання її тканин і судин.

Десятки років для зупинки кровотечі використовували гумовий засіб – джгут.  Та, коли почалася війна на Донбасі, в українській армії почали застосовувати натівський зразок джгута – турнікет.

З початком повномасштабної війни РФ проти України вміння користуватися турнікетами стало важливим  і для цивільних, бо ворог методично обстрілює та руйнує українські міста. Отже цивільні люди, не медики також мають уміти надавати першу домедичну допомогу, вважають у Всеукраїнській раді реанімації та екстреної медичної допомоги і радять навчитися накладати турнікет, користуючись інструкцією.

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Сучасний турнікет — це міцна стрічка, що зазвичай має з одного боку липку самоклейку смужку, всередині — стропу, що допомагає їй затягуватися,  зовні — паличку (вороток/важіль), а також пряжку, фіксатор воротка і місце, де можна записати час накладання турнікета.

Турнікети є надважливою частинкою аптечки, проте не всі вміють правильно ним користуватися. При неправильному застосуванні турнікету можна завдати шкоди, що буде переважати над користю.

Покрокова інструкція щодо застосування турнікету:

  • Одягніть сформовану стрічкою-липучкою петлю турнікета на поранену кінцівку. Турнікет має бути на п’ять-сім сантиметрів вище за місце кровотечі.
  • Міцно затягніть турнікет, потягнувши за край стрічки.
  • Зафіксуйте стрічку навколо кінцівки до кліпси за допомогою двосторонньої липучки.
  • Закрутіть вороток до зупинки артеріальної кровотечі та зникнення периферичного пульсу на ураженій кінцівці.
  • Зафіксуйте стрижень у кліпсі. Перевірте, чи зупинилася кровотеча та чи наявний пульс.
  • Обгорніть залишок стрічки навколо кінцівки через кліпсу та поверх стрижня.
  • Зафіксуйте залишок стрічки за допомогою білої липучки. Напишіть час накладання турнікета на липучці.
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Джерело: ЗнайВмійВрятуй

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