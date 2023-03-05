Джгут і турнікет — засоби для тимчасової зупинки кровотечі з магістральних судин шляхом колового перетискання кінцівки та стискання її тканин і судин.

Десятки років для зупинки кровотечі використовували гумовий засіб – джгут. Та, коли почалася війна на Донбасі, в українській армії почали застосовувати натівський зразок джгута – турнікет.

З початком повномасштабної війни РФ проти України вміння користуватися турнікетами стало важливим і для цивільних, бо ворог методично обстрілює та руйнує українські міста. Отже цивільні люди, не медики також мають уміти надавати першу домедичну допомогу, вважають у Всеукраїнській раді реанімації та екстреної медичної допомоги і радять навчитися накладати турнікет, користуючись інструкцією.