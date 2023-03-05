Джгут і турнікет — засоби для тимчасової зупинки кровотечі з магістральних судин шляхом колового перетискання кінцівки та стискання її тканин і судин.
Десятки років для зупинки кровотечі використовували гумовий засіб – джгут. Та, коли почалася війна на Донбасі, в українській армії почали застосовувати натівський зразок джгута – турнікет.
З початком повномасштабної війни РФ проти України вміння користуватися турнікетами стало важливим і для цивільних, бо ворог методично обстрілює та руйнує українські міста. Отже цивільні люди, не медики також мають уміти надавати першу домедичну допомогу, вважають у Всеукраїнській раді реанімації та екстреної медичної допомоги і радять навчитися накладати турнікет, користуючись інструкцією.
Сучасний турнікет — це міцна стрічка, що зазвичай має з одного боку липку самоклейку смужку, всередині — стропу, що допомагає їй затягуватися, зовні — паличку (вороток/важіль), а також пряжку, фіксатор воротка і місце, де можна записати час накладання турнікета.
Турнікети є надважливою частинкою аптечки, проте не всі вміють правильно ним користуватися. При неправильному застосуванні турнікету можна завдати шкоди, що буде переважати над користю.
Покрокова інструкція щодо застосування турнікету:
- Одягніть сформовану стрічкою-липучкою петлю турнікета на поранену кінцівку. Турнікет має бути на п’ять-сім сантиметрів вище за місце кровотечі.
- Міцно затягніть турнікет, потягнувши за край стрічки.
- Зафіксуйте стрічку навколо кінцівки до кліпси за допомогою двосторонньої липучки.
- Закрутіть вороток до зупинки артеріальної кровотечі та зникнення периферичного пульсу на ураженій кінцівці.
- Зафіксуйте стрижень у кліпсі. Перевірте, чи зупинилася кровотеча та чи наявний пульс.
- Обгорніть залишок стрічки навколо кінцівки через кліпсу та поверх стрижня.
- Зафіксуйте залишок стрічки за допомогою білої липучки. Напишіть час накладання турнікета на липучці.
Джерело: ЗнайВмійВрятуй