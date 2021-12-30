Перебор со спиртным во время праздников может спровоцировать состояние, при котором сердце бьется ненормально, оно трепещет в груди, словно птица в клетке. Это классический симптом праздничного сердца, известный медикам как фибрилляция предсердий. Если это будет продолжаться какое-то время без соответствующего лечения, то сердечный приступ практически гарантирован.

Синдром праздничного сердца был впервые введен в 1978 году и в основном используется американскими врачами. За пределами США это явление носит менее резкое название: предсердная аритмия, вызванная алкоголем.

Ученым сложно сказать, насколько распространено это заболевание. Потому что многие люди, у которых наблюдается аномальное сердцебиение после употребления алкоголя, не обращаются за медицинской помощью.

Этот синдром редко встречается у людей младше 30 лет. Однако наиболее частой причиной является запой.

В ходе одного исследования было выявлено более 1 тыс. случаев алкогольной аритмии среди 16,5 тыс. мужчин и женщин. Чрезмерное употребление алкоголя было причиной 5% случаев синдрома праздничного сердца у мужчин.

Было также обнаружено, что риск развития синдрома у лиц, злоупотребляющих алкоголем, в 1,5 раза выше, чем у тех, кто принимал умеренное количество алкоголя или вообще отказался от спиртного.

Дело в том, что алкоголь может оказывать прямое токсическое воздействие на клетки сердечной мышцы или косвенное токсическое воздействие продуктов распада (метаболитов) на само сердце или другие органы, такие как эндокринные надпочечники.

Это можно объяснить несколькими механизмами. Во-первых, алкоголь нарушает нервную проводимость в сердце, изменяя скорость передачи нервного сигнала через сердечную мышцу.

Во-вторых, алкоголь может увеличить выброс адреналина надпочечниками или тканями сердца, что может изменить сердцебиение и вызвать аритмию.

В-третьих, жирные кислоты в крови повышаются после употребления алкоголя и считаются связанными с развитием синдрома.

И, наконец, ацетальдегид, метаболит алкоголя, может увеличить скорость ненормального сокращения мышц.

Поскольку синдром праздничного сердца был сформулирован более 40 лет назад, общественность и врачи должны знать о токсическом воздействии алкоголя на сердце, особенно у тех, у кого нет признаков классических сердечных заболеваний.

Словом, в праздничную пору, когда мы наслаждаемся общей атмосферой доброжелательности и веселья, возможно, стоит дважды подумать, прежде чем протянуть руку за еще одним стаканчиком горячительного напитка.

Источник: The Conversation