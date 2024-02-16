Более 11 часов по колено в ледяной воде реки Латорица провели 30-летний житель Бердянска и 43-летний харьковчанин. И если бы не вызов на линию 103, прозвучавший в полночь, вероятно, их ждал бы роковой конец.

От огня — в ледяную воду

В это время года вода невысокая, поэтому думали перейти вброд через украинскую границу между селами Соломоново и Тыйглаш Ужгородского района.

Но путь оказался значительно длиннее, они так замерзли, что даже сдвинуться с места уже было невмоготу. Так и стояли в воде, держась за дерево, которое возвышалось посреди русла.

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Две бригады экстренной медицинской помощи выехали на вызов вместе с пограничниками.

У мужчин, которые едва могли двигаться, были признаки средней степени переохлаждения.

Медики сначала их согрели, инфузионно ввели спасительные препараты, а затем транспортировали в медицинское учреждение.

Вопросы к туристам будут после выздоровления.

Источник и фото: 103 Закарпаття