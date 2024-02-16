Понад 11 годин по коліна в крижаній воді річки Латориця провели 30-річний мешканець Бердянська та 43-річний харків’янин. І якби не виклик на лінію 103, що пролунав опівночі, певно, їх чекав би фатальний кінець.

Від вогню – у крижану воду

У цю пору року вода невисока, тож думали перейти убрід через український кордон між селами Соломоново та Тийглаш Ужгородського району.

Але шлях виявився значно довшим, вони так змерзли, що навіть зрушити з місця вже було несила. Так і стояли у воді, тримаючись за дерево, що височіло посеред русла.

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Дві бригади екстреної медичної допомоги виїхали на виклик разом з прикордонниками.

У чоловіків, що ледь могли рухатися, були ознаки середнього ступеня переохолодження.

Медики спочатку їх зігріли, інфузійно ввели рятівні препарати, а потім транспортували до медичного закладу.

Питання до туристів будуть після одужання.

Джерело і фото: 103 Закарпаття