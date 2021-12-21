Год назад, накануне свадьбы 24-летний правоохранитель Святослав узнал о большой опухоли в брюшной полости. С тех пор он скитался по больницам, но никто не решался на операцию. Слишком велико было новообразование.

Опухоль оказывала давление на другие внутренние органы и в больницу скорой медицинской помощи Первого территориального медицинского объединения Львова Святослав попал уже в крайне тяжелом состоянии. Из Червонограда его с острой болью в животе привезла скорая во Львов.

У Святослава уже обнаружили перитонит — воспаление брюшной полости и сразу два абсцесса, то есть нагноение, а также разрыв тонкой кишки.

Выбирать врачам не пришлось, ведь операция — это уже был вопрос жизни и смерти. Хирурги работали пять часов. Чтобы спасти парня, гигантскую опухоль удалили вместе с тремя метрами тонкой кишки и одним метром толстой!

Операция прошла удачно. Но на этом испытания для Святослава не завершились.

Гистологическое исследование показало, что опухоль — злокачественная. Это означает, что впереди мужчину ждет длительное лечение онкологической болезни.

Сейчас онкология толстой кишки – вторая распространенная разновидность опухолей, от которой ежегодно в мире преждевременно уходят из жизни примерно 700 тыс. человек.

На начальных этапах течение болезни бессимптомно. Поэтому своевременно диагностировать заболевание можно только благодаря регулярным плановым медицинским обследованиям.

Источник: 1 ТМО г.Львова