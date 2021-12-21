Рік тому, напередодні весілля 24-річний правоохоронець Святослав дізнався про велику пухлину у черевній порожнині. Відтоді він поневірявся по лікарнях, але ніхто не наважувався на операцію. Занадто великим було новоутворення.

Пухлина тиснула на інші внутрішні органи і до лікарні швидкої медичної допомоги Першого територіального медичного об’єднання Львова Святослав потрапив вже у вкрай важкому стані. З Червонограда його з гострим болем у животі привезла швидка до Львова.

У Святослава уже виявили перитоніт — запалення черевної порожнини та одразу два абсцеси, тобто, загноєння, а також розрив тонкої кишки.

Обирати лікарям не довелося, адже операція — це уже було питання життя і смерті. Хірурги працювали п’ять годин. Щоб врятувати хлопця, гігантську пухлину видалили разом з трьома метрами тонкої кишки та одним метром товстої!

Операція пройшла успішно. Але на цьому випробування для Святослава не завершилися.

Гістологічне дослідження показало, що пухлина — злоякісна. Це означає, що попереду у чоловіка тривале лікування онкологічної хвороби.

Наразі онкологія товстої кишки – другий найрозповсюдженіший різновид пухлин, від якого щороку в світі передчасно йдуть з життя приблизно 700 тис. людей.

На початкових етапах перебіг хвороби безсимптомний. Тому вчасно діагностувати захворювання можна лише завдяки регулярним плановим медичним обстеженням.

Джерело: 1 ТМО м.Львова