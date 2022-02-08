Работникам Одесской областной детской больницы задолжали за 2021 год 11 млн грн. Из-за этого из медучреждения стали массово увольняться медсестры, санитарки и врачи. Они в отчаянии, потому что, говорят, им тоже нужно кормить семьи. Одесские медики пожаловались министру здравоохранения Виктору Ляшко на невыплаты зарплаты.

— Сейчас у нас долг очень большой за 2 месяца это за декабрь и за январь, когда зарплата не была выплачена почти вообще, — рассказала заместитель директора по хирургической части Елена Диланян. — В декабре всем работникам выплатили всего по две тысячи гривен, но есть недоплаты еще с мая месяца прошлого года.

Врачи в прошлом году получали от шести до 10 тысяч гривен, медсестры пять-шесть тысяч, младший персонал четыре-пять. И даже эти небольшие деньги люди не могли получать вовремя.

Заработную плату работникам больницы выплачивали мелкими частями, так что никто не может сказать, сколько больницы задолжала.

— С лета из-за невыплаты начали увольняться медсестры и младший медицинский персонал, — сообщила врач. — Людям не было даже за что доехать до работы. А медсестры – это основа медицинской помощи. Мы сейчас в затруднительном положении. Медсестер не хватает во всех отделениях.

В больницу с проверкой приехал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что предыдущий руководитель больницы уже уволен, потому что своевременно не предоставлял нужные документы в НСЗУ, из-за чего и возникла задержка с выплатами зарплаты. Чтобы решить эту проблему в ближайшее время, Министр пообещал выделить средства.

– Предыдущий руководитель не был эффективным менеджером, он не развивал больницу, не вносил данные обо всех пациентах в единую информационную систему и это привело к тому, что глобальный бюджет из месяца в месяц уменьшался, что не позволяло выплачивать зарплаты, – объяснил Виктор Ляшко. — Министерство здравоохранения совместно с НСЗУ сделает дополнительный пакет для этой больницы, и мы дофинансируем их, чтобы они выплатили всем заработную плату.

А еще министр рассказал, что посещение Областной детской больницы не было случайным.

– Недавно мы запустили горячую линию для медработников, куда можно и пожаловаться, и где можно получить консультацию, – сказал Ляшко. — Из этой больницы поступило много нареканий на невыплаты заработной платы. Итак, если есть проблема, нужно о ней говорить, чтобы мы знали, как обстоят дела.

Контакт-центр Минздрава уже предоставляет консультации руководителям медучреждений, медицинским работникам и представителям органов местного самоуправления по формированию состоятельной сети учреждений здравоохранения, трансформации госпитальных округов и выплат базовой заработной платы.

Позвонить в контакт-центр можно по номеру 0 800 60 20 21, нажав цифру 8 после сигнала.

Обратиться в центр за консультацией могут врачи, медсестры и представители медицинского сообщества из разных уголков страны.