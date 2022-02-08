Працівникам Одеської обласної дитячої лікарні заборгували за 2021 рік 11 млн грн.Через це з медзакладу массово почали звільнятися медсестри, санітарки та лікарі. Вони у відчаї, бо кажуть їм теж треба годувати сім’ї. Одеські медики поскаржилися міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку на невиплати зарплатні.

– Наразі в нас є борг дуже великий за 2 місяці це за грудень і за січень, коли зарплата не була виплачена майже взагалі, – розказала заступниця директора з хірургічної частини Олена Діланян. – У грудні всім працівникам виплатили лише по дві тисячі гривень, але є недоплати ще з травня місяця минулого року.

Лікарі минулого року отримували від шести до 10 тисяч гривень, медсестри п’ять-шість тисяч, молодший персонал чотири-п’ять. Та навіть ці невеликі гроші люди не могли отримувати вчасно.

Заробітну платню працівникам лікарні виплачували дрібними частинами, отже ніхто не може сказати, скільки лікарні заборгувала.

– З літа через невиплати почали звільнятися медсестри та молодший медичний персонал, – пвідомила лікарка. – Людям не було навіть за що доїхати до роботи. А медсестри – це основа медичної допомоги. Ми зараз у скрутному становищі. Медсестер не вистачає у всіх відділеннях.

До лікарні із перевіркою приїхав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він зазначив, що попередній керівник лікарні уже звільнений, бо своєчасно не надавав потрібні документи до НСЗУ, через що і виникла затримка із виплатами зарплатні. Аби вирішити цю проблему найближчим часом, міністр пообіцяв виділити кошти.

– Попередній керівник не був ефективним менеджером, він не розвивав лікарню, не вносив дані про всіх пацієнтів в єдину інформаційну систему і це призвело до того, що глобальний бюджет з місяця до місяця зменшувався, що не дозволяло виплачувати зарплати, – пояснив Віктор Ляшко. Міністерство охорони здоров’я спільно з НСЗУ зробить додатковий пакет для цієї лікарні, і ми дофінансуєм їх щоб вони виплатили всім заробітну платню.

А ще міністр розказав, що відвідування Обласної дитячої лікарні не було випадковим.

– Нещодавно ми запустили гарячу лінію для медпрацівників, куди можна і поскаржитися, і де можна отримати консультацію, – сказав Ляшко. – З цієї лікарні надійшло багато нарікань стосовно невиплат заробітної платні. Отже, якщо є проблема, потрібно про неї говорити, щоб ми знали, як йдуть справи.

Контакт-центр МОЗ уже надає консультації керівникам медзакладів, медичним працівникам та представникам органів місцевого самоврядування щодо формування спроможної мережі закладів охорони здоров`я, трансформації госпітальних округів та виплат базової заробітної плати.

Зателефонувати до контакт-центру можна за номером 0 800 60 20 21, після сигналу натиснувши цифру 8.

Звернутися до центру за консультацією зможуть лікарі, медсестри та представники медичної спільноти з різних куточків країни.