Міністерство охорони здоров`я відкрило контакт-центр, де можна отримати інформацію з виплати підвищених зарплат медичним працівникам.

Центр надаватиме консультації керівникам медзакладів, медичним працівникам та представникам органів місцевого самоврядування щодо формування спроможної мережі закладів охорони здоров`я, трансформації госпітальних округів та виплат базової заробітної плати.

Зателефонувати до контакт-центру можна за номером 0 800 60 20 21, після сигналу натиснувши цифру 8.

Звернутися до центру за консультацією зможуть лікарі, медсестри та представники медичної спільноти з різних куточків країни.

Робота контакт-центру буде організована таким чином, що кожне звернення від медпрацівників чи представників органів місцевого самоврядування буде зареєстровано та передано в роботу.

Після уточнення необхідної інформації заявнику надаватиметься зворотний зв`язок. Завдяки такому алгоритму медики зможуть максимально швидко отримати вичерпну відповідь.

МОЗ на чолі з міністром контролює, щоб за січень всі лікарі отримали зарплату не менше, ніж 20 тис. грн, а медсестри – не меншу за 13,5 тис. грн, – наголосив Шмигаль.