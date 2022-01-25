Новости На пульсе Медосмотр Тело Психологія Дети Cпецтемы Видео
Новости

Кому повысили зарплату: для медиков заработал новый контакт-центр Минздрава

25 января 2022, 17:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лікар, швидка
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения открыло контакт-центр, где можно получить информацию по выплате повышенных зарплат медицинским работникам.

Центр будет предоставлять консультации руководителям медучреждений, медицинским работникам и представителям органов местного самоуправления по формированию работоспособной сети учреждений здравоохранения, трансформации госпитальных округов и выплат базовой заработной платы.

Позвонить в контакт-центр можно по номеру 0 800 60 20 21, нажав цифру 8 после сигнала.

Обратиться в центр за консультацией смогут врачи, медсестры и представители медицинского сообщества из разных уголков страны.

Работа контакт-центра будет организована таким образом, что каждое обращение медработников или представителей органов местного самоуправления будет зарегистрировано и передано в работу.

Читайте также:
ляшкоЗарплата украинских медиков в 2022 году: в Минздраве назвали установленные суммы

После уточнения необходимой информации заявителю будет предоставлена ​​обратная связь. Благодаря такому алгоритму медики смогут максимально быстро получить исчерпывающий ответ.

Минздрав во главе с министром контролирует, чтобы за январь все врачи получили зарплату не менее 20 тыс. грн, а медсестры — не менее 13,5 тыс. грн, – подчеркнул Шмигаль.

Источник
Минздрав
Теги
Деньги , Медицина в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь