Министерство здравоохранения открыло контакт-центр, где можно получить информацию по выплате повышенных зарплат медицинским работникам.

Центр будет предоставлять консультации руководителям медучреждений, медицинским работникам и представителям органов местного самоуправления по формированию работоспособной сети учреждений здравоохранения, трансформации госпитальных округов и выплат базовой заработной платы.

Позвонить в контакт-центр можно по номеру 0 800 60 20 21, нажав цифру 8 после сигнала.

Обратиться в центр за консультацией смогут врачи, медсестры и представители медицинского сообщества из разных уголков страны.

Работа контакт-центра будет организована таким образом, что каждое обращение медработников или представителей органов местного самоуправления будет зарегистрировано и передано в работу.

После уточнения необходимой информации заявителю будет предоставлена ​​обратная связь. Благодаря такому алгоритму медики смогут максимально быстро получить исчерпывающий ответ.

Минздрав во главе с министром контролирует, чтобы за январь все врачи получили зарплату не менее 20 тыс. грн, а медсестры — не менее 13,5 тыс. грн, – подчеркнул Шмигаль.