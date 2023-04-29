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13-летнюю девочку из Киевщины, пострадавшую от ракеты врага, спасают в Охматдете

29 апреля 2023, 11:02
Валентина Андрейко журналіст
ракетний удар Київщини

Украина уже несколько дней болезненно выходит из очередного кровавого четверга, 28 апреля. Хотя массированная ракетная атака врагов в основном была отбита, все же есть жертвы и раненые. Горько, что среди них — дети.

Так, в Охматдет доставили 13-летнюю девочку из Киевской области. Обломки российской ракеты попали в дом, где она жила с родителями, ребенок получил травмы.

Операция состоялась безотлагательно и прошла успешно, все угрозы жизни маленькой пациентки устранены. Однако стабильное состояние девочки не вводит врачей в заблуждение.

охматдит

Стресс, который переживают дети, попавшие не просто в сложные жизненные ситуации, а пережившие настоящий шок от увиденного и пережитого, требуют долговременного лечения и реабилитации.

Сейчас девочка находится под пристальным наблюдением врачей и медсестер, их опека и поддержка очень важны для ребенка.

Теперь главное — улучшить эмоциональное состояние пострадавшей.

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Источник и фото: Охматдит

Теги
Охматдит порятунок Ракетные удары России
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