Специалисты Национальной детской специализированной клинической больницы Охматдет прооперировали 13-летнего Ивана из Херсонской области. Парень получил тяжелое осколочное ранение во время вражеской бомбардировки.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— За мгновение до трагедии мальчик вышел хлопотать по хозяйству, тогда же услышал выстрелы и грохот – в соседний дом ударили российские снаряды, осколки которых ранили подростка, — пишут медики.

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По их словам, 9 марта Иван попал в херсонскую больницу. Там врачи оказали парню медицинскую помощь, но достать обломок из левого плеча не удалось. 14 марта парня направили в столичный Охматдет, где он уже на следующий день был прооперирован в отделении ортопедии и травматологии.

— Иван был осмотрен педиатром, хирургом, травматологом, клинически обследован. Также мы провели КТ. В нашей больнице Ивану провели успешную операцию —изъяли обломок из области левой лопатки, — объясняет врач ортопед-травматолог Николай Доляницкий.

Мама Ивана Людмила, не скрывая слез, рассказала, что во время одного из обстрелов, некоторые домашние животные погибли, что очень травмировало и расстроило Ивана. Парень очень любит и заботится о природе, животных и птицах.

Подросток вместе с семьей живет в селе на Херсонщине. В их двор неоднократно попадали вражеские снаряды, поэтому дом частично уничтожен, не имеет дверей и окон. Сейчас семья живет в соседском доме, который подвергся не таким критическим разрушениям.

Однако из-за регулярных обстрелов и постоянной опасности семья вынуждена искать убежище в другом селе. Сейчас они ищут варианты эвакуации из опасной зоны вместе со всеми животными.

Источник: Охматдет