Фахівці Національної дитячої спеціалізованої клінічної лікарні Охматдит прооперували 13-річного Івана з Херсонської області. Хлопець отримав важке осколкове поранення під час ворожого бомбардування.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– За мить до трагедії хлопчик вийшов клопотати по господарству, тоді ж почув постріли і гуркіт – в сусідній будинок вдарили російські снаряди, осколки яких поранили підлітка, – пишуть медики.

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За їхніми словами, 9 березня Іван потрапив до херсонської лікарні. Там лікарі надали хлопцеві медичну допомогу, але дістати уламок з лівого плеча не вдалося. 14 березня хлопця направили до столичного Охматдиту, де він вже наступного дня був прооперований у відділенні ортопедії та травматології.

– Іван був оглянутий педіатром, хірургом, травматологом, клінічно обстежений. Також ми провели КТ. У нашій лікарні Івану провели успішну операцію – вилучили уламок з області лівої лопатки, – пояснює лікар ортопед-травматолог Микола Доляницький.

Мама Івана Людмила, не приховуючи сліз, розповіла, що під час одного з обстрілів, деякі домашні тварини загинули, що дуже травмувало і засмутило Івана. Хлопець дуже любить і піклується про природу, тварин і птахів.

Підліток разом з родиною живе в селі на Херсонщині. У їхній двір неодноразово потрапляли ворожі снаряди, тому будинок частково знищений, не має дверей і вікон. Зараз сім’я живе в сусідському будинку, який піддався не таким критичним руйнуванням.

Однак через регулярні обстріли та постійну небезпеку сім’я змушена шукати притулку в іншому селі. Зараз вони шукають варіанти евакуації з небезпечної зони разом з усіма тваринами.

Джерело: Охматдит