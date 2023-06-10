За более чем год войны в Украине сильно пострадала медицинская инфраструктура. Так или иначе, повреждения получили 1544 медучреждения.

Из них 184 объекта разрушены полностью, без возможности дальнейшего восстановления, — сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Наибольшие разрушения больниц, поликлиник, аптек, ФАПов фиксируются в Харьковской, Донецкой, Николаевской и Черниговской областях.

МОЗ отмечает, что в этих регионах “крайне важно начинать комплексное восстановление уже сейчас, чтобы в максимально короткие сроки предоставить доступ к медицинской помощи”.

Руку помощи предложила Франция. На встрече с представителями делегации посольства Франции в Украине обсудили обсудили перспективы применения модульно-контейнерной технологии строительства для возведения комфортных и долговечных зданий за очень короткий период.

Помощь предлагает не только Франция, но и другие партнеры Украины.

В Минздраве даже создан проектный офис, координирующий деятельность международных партнеров в предоставлении посильной помощи по внедрению реформ в сфере здравоохранения и восстановлению медицинской инфраструктуры.

Фото: Чернігівська ОВА