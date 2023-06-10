За понад рік війни в Україні сильно постраждала медична інфраструктура. Так чи інакше, пошкоджень зазнали 1 544 медзаклади.

З них 184 об’єкти зруйновано вщент, без можливості подальшого відновлення, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Найбільші руйнування лікарень, поліклінік, аптек, ФАПів фіксується у Харківській, Донецькій, Миколаївській та Чернігівській областях.

МОЗ зазначає, що в цих регіонах “вкрай важливо починати комплексне відновлення вже зараз, щоб у максимально короткі терміни надати доступ до медичної допомоги”.

Руку допомоги запропонувала Франція. На зустрічі з представниками делегації посольства Франції в Україні обговорили перспективи застосування модульно-контейнерної технології будівництва для зведення комфортних і довговічних будівель за дуже короткий період.

Допомогу пропонує не лише Франція, а й інші партнери України.

У МОЗ навіть створено проєктний офіс, який координує діяльність міжнародних партнерів у наданні посильної допомоги щодо впровадження реформ у сфері охорони здоров’я та відновленні медичної інфраструктури.

Фото: Чернігівська ОВА