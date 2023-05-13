Війна зробила людей уразливими. Обстріли, втрати близьких, переїзди, хвилювання за дітей – усе це стресові ситуації, які інколи призводять до важких депресій.

Як і де отримати допомогу фахівця – психолога чи психіатра, якщо практично немає зв’язку із своїм сімейним лікарем. Адже до нього радять в таких випадках звертатися у першу чергу.

У МОЗ роз’яснили, що людину, яка переживає складні життєві обставини, може прийняти будь-який сімейний лікар за місцем її фактичного перебування.

До того ж, повідомляє міністерство, у межах Всеукраїнської програми ментального здоровʼя близько 10 000 лікарів первинної ланки– сімейні лікарі, терапевти, педіатри – отримали сертифікати про навчання з ведення поширених психічних розладів.

Отже вони можуть надавати кваліфіковану психологічну допомогу людям із такими проблемами.

Можна безпосередньо звернутися до вузького фахівця з психічного здоровʼя – психолога чи лікаря-психіатра. Направлення не потрібне.

В Україні діє і велика мережа приватних фахівців цієї спеціалізації. Проте, обов’язково слід перевірити компетентність лікаря чи психолога.

– Раджу в першу чергу питати фахівця з психічного здоровʼя про його освіту, – говорить Яна Українська, завідувачка сектору з охорони психічного здоровʼя департаменту медичних послуг МОЗ України.

За її словами, справжній професіонал без проблем продемонструє свої сертифікати та дипломи.

Також варто уточнити, чи є у цих приватних фахівців безоплатні, чи частково безоплатні послуги (приміром, не оплачується перший прийом).