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17-летняя девушка из Закарпатья родила третьего ребенка прямо в машине скорой

3 октября 2023, 16:29
Ольга Боднарчук редактор
17-летняя девушка из Закарпатья родила третьего ребенка прямо в машине скорой
Источник: Pixabay

На Закарпатье 17-летняя девушка родила третьего ребенка в машине скорой.

Фельдшер бригады № 712, Эрика Дердь, рассказала, что медики надеялись успеть довезти роженицу в Мукачевскую больницу, но на полпути между Мукачево и Баркасово отошли воды.

Девушка родила в карете скорой помощи.

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Медицинский персонал быстро подготовил все необходимое и помог мальчику появиться на свет.

После проведения всех необходимых медицинских процедур маму и новорожденного доставили в родильное отделение Мукачевской больницы имени Святого Мартина.

Молодая мама новорожденного мальчика искренне благодарна бригаде № 712 за их быструю реакцию и профессионализм.

В Украине достаточно распространены случаи родов в машинах скорой. Например, недавно в Черновцах принимали экстренные роды.

Источник: 103 Закарпатье

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