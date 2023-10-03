На Закарпатье 17-летняя девушка родила третьего ребенка в машине скорой.

Фельдшер бригады № 712, Эрика Дердь, рассказала, что медики надеялись успеть довезти роженицу в Мукачевскую больницу, но на полпути между Мукачево и Баркасово отошли воды.

Девушка родила в карете скорой помощи.

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Медицинский персонал быстро подготовил все необходимое и помог мальчику появиться на свет.

После проведения всех необходимых медицинских процедур маму и новорожденного доставили в родильное отделение Мукачевской больницы имени Святого Мартина.

Молодая мама новорожденного мальчика искренне благодарна бригаде № 712 за их быструю реакцию и профессионализм.

В Украине достаточно распространены случаи родов в машинах скорой. Например, недавно в Черновцах принимали экстренные роды.

Источник: 103 Закарпатье