На Закарпатті 17-річна дівчина народила третю дитину у машині швидкої.

Фельдшерка бригади № 712, Еріка Дєрдь, розповіла, що медики сподівалися встигнути довезти породіллю до Мукачівської лікарні, але на півдорозі між Мукачево та Баркасово відійшли води.

Дівчина народила в кареті швидкої допомоги.

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Медичний персонал швидко підготував все необхідне і допоміг хлопчику з’явитися на світ.

Після проведених всіх необхідних медичних процедур маму та новонародженого доставили до пологового відділення Мукачівської лікарні імені Святого Мартина.

Молода мама новонародженого хлопчика щиро вдячна бригаді № 712 за їхню швидку реакцію та професіоналізм.

В Україні досить розповсюджені випадки пологів в машинах швидкої. Наприклад, нещодавно в Чернівцях приймали екстрені пологи.

Джерело: 103 Закарпаття