На Закарпатті 17-річна дівчина народила третю дитину у машині швидкої.
Фельдшерка бригади № 712, Еріка Дєрдь, розповіла, що медики сподівалися встигнути довезти породіллю до Мукачівської лікарні, але на півдорозі між Мукачево та Баркасово відійшли води.
Дівчина народила в кареті швидкої допомоги.
Медичний персонал швидко підготував все необхідне і допоміг хлопчику з’явитися на світ.
Після проведених всіх необхідних медичних процедур маму та новонародженого доставили до пологового відділення Мукачівської лікарні імені Святого Мартина.
Молода мама новонародженого хлопчика щиро вдячна бригаді № 712 за їхню швидку реакцію та професіоналізм.
В Україні досить розповсюджені випадки пологів в машинах швидкої. Наприклад, нещодавно в Чернівцях приймали екстрені пологи.
Джерело: 103 Закарпаття