Девушка из Зимбабве, которая 19 лет ждала операции для исправления двусторонней расщелины верхней губы и неба, наконец-то получила новую улыбку благодаря медицинской миссии врачей из США и Украины.

Девушка по имени Вусея родилась с двусторонней расщелиной верхней губы и неба.

Сейчас смотрят

Этот порок обычно решается в раннем детстве. Однако, из-за отсутствия средств и опытных специалистов в Зимбабве, девушке пришлось ждать почти два десятилетия.

Медицинская миссия с благотворительной целью, представленная американо-мексикано-украинским медицинским коллективом, предоставила Вусее шанс на новую жизнь.

— Исправить проблему не было сложно, все хорошо прошло, мы довольны результатом в операционной. Сейчас задача девушки — набраться сил после вмешательства и ухаживать за рубцом, — рассказала челюстно-лицевой хирург Межрегионального центра лечения детей с расщелинами губы и неба Кристина Пограничная.

В семье Вусеи 11 детей, из которых она является девятой.

Путешествие в медицинский центр в столице стало большим испытанием для семьи с большими финансовыми трудностями.

Часто именно отсутствие средств становится главным препятствием для людей в Зимбабве получить необходимую медицинскую помощь.

Фото: ЛОДКБ Охматдет