Дівчина з Зімбабве, яка 19 років чекала на операцію для виправлення двобічної розщілини верхньої губи і піднебіння, нарешті отримала нову усмішку завдяки медичній місії лікарів із США та України.
Дівчина на ім’я Вусея народилася з двобічної розщілиною верхньої губи і піднебіння.
Ця вада зазвичай вирішується в ранньому дитинстві. Однак, через відсутність коштів та досвідчених фахівців у Зімбабве, дівчині довелося чекати майже два десятиліття.
Медична місія з благодійною метою, представлена американсько-мексикано-українським медичним колективом, надала Вусеї шанс на нове життя.
– Виправити проблему не було складно, усе добре пройшло, ми задоволені результатом в операційній. Зараз завдання дівчини – набратися сил після втручання і доглядати за рубцем, – розповіла щелепно-лицева хірургиня Міжрегіонального центру лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння Христина Погранична.
У сім’ї Вусеї 11 дітей, з яких вона є дев’ятою.
Подорож до медичного центру в столиці стала великим випробуванням для сім’ї з великими фінансовими труднощами.
Часто саме відсутність коштів стає головною перешкодою для людей у Зімбабве отримати необхідну медичну допомогу.
Фото: ЛОДКБ Охматдит