Дівчина з Зімбабве, яка 19 років чекала на операцію для виправлення двобічної розщілини верхньої губи і піднебіння, нарешті отримала нову усмішку завдяки медичній місії лікарів із США та України.

Дівчина на ім’я Вусея народилася з двобічної розщілиною верхньої губи і піднебіння.

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Ця вада зазвичай вирішується в ранньому дитинстві. Однак, через відсутність коштів та досвідчених фахівців у Зімбабве, дівчині довелося чекати майже два десятиліття.

Медична місія з благодійною метою, представлена американсько-мексикано-українським медичним колективом, надала Вусеї шанс на нове життя.

– Виправити проблему не було складно, усе добре пройшло, ми задоволені результатом в операційній. Зараз завдання дівчини – набратися сил після втручання і доглядати за рубцем, – розповіла щелепно-лицева хірургиня Міжрегіонального центру лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння Христина Погранична.

У сім’ї Вусеї 11 дітей, з яких вона є дев’ятою.

Подорож до медичного центру в столиці стала великим випробуванням для сім’ї з великими фінансовими труднощами.

Часто саме відсутність коштів стає головною перешкодою для людей у Зімбабве отримати необхідну медичну допомогу.

Фото: ЛОДКБ Охматдит