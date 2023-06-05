Хелен Далглиш из Глазго пыталась забеременеть 21 раз за 25 лет, потратила 100 тыс. фунтов на самые современные технологии искусственного оплодотворения. Все многочисленные врачи и клиники, в которые она обращалась, ставили странный диагноз — необъяснимое бесплодие.

Однако шотландка таки стала счастливой мамой. Малышка Дэйзи Грейс родилась, когда Хелен уже исполнилось 53 года.

История эта не об успехах новейших методик репродуктивной медицины, это история о несокрушимой вере, невероятном желании материнства и… немного о мистике.

Хелен переехала на Кипр, когда ей было 20, и начала пытаться завести ребенка со своим тогдашним мужем, когда ей исполнилось 28. Но, увы…

Они вернулись в Шотландию и прошли кучу обследований, результаты которых стали основой для невероятного диагноза — необъяснимое бесплодие.

Пара безуспешно прошла четыре процедуры внутриматочной инсеминации — безрезультатно.

В течение следующих 20 лет их ждала череда неудачных попыток ЭКО, на которые была потрачена колоссальная сумма денег.

— Иногда мы останавливались на год или два. Мы занимались йогой, медитацией. Даже думали, что желание иметь детей просто пройдет, — вспоминает Хелен.

Прошло более десяти лет тщетных усилий, когда Хелен услышала разговор шотландского консультанта об однозначной безнадежности попыток. Женщина не опустила руки, а… решила сменить клинику.

Mum, 54, welcomes MIRACLE baby after spending almost £100k on IVF https://t.co/MyakoYLscy via @Femail — Ганна І. (@anni4ka2022) June 5, 2023

— Меня поддерживало то, что я просто видела своего ребенка. Значит, он уже жил в моем сознании, — говорит Хелен.

Она согласилась на использование донорских яйцеклеток, но все полученные от доноров 10 сильных эмбрионов погибли.

К этому моменту Хелен уже вернулась в Пафос на Кипре со своим нынешним партнером, и пара пришла в Центр Дунья в Кирении.

Женщина решила, что это будет последняя попытка, поскольку в это время отец Хелен был серьезно болен. И вскоре он умер дома, в Шотландии.

— Перед смертью папа спросил мою маму: “Что я могу послать тебе с небес?” И она сказала: Пожалуйста, пошли ей ребенка, — рассказывает Хелен.

Через две недели пара получила положительный результат теста на беременность по электронной почте.

Хелен с мужем разрыдались и закричали. Ее мама думала, что ответ снова отрицательный, но это были слезы облегчения и счастья.

— Я думаю, что мой отец, видимо, имел к этому какое-то отношение, говорит Хелен.

У Хелен развился диабет и преэклампсия во время беременности, но с каждым месяцем она становилась все увереннее в том, что наконец встретит своего ребенка.

В сентябре на свет появилась здоровая девочка. Хелен уже было 53 года.

Врач Хелен, доктор Альпер Эраслан из Dunya IVF, сказал, что решимость этой женщины станет источником вдохновения для других.

Источник: Daily Mail