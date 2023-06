Хелен Далглиш из Глазго пыталась забеременеть 21 раз за 25 лет, потратила 100 тыс. фунтов на самые современные технологии искусственного оплодотворения. Все многочисленные врачи и клиники, в которые она обращалась, ставили странный диагноз — необъяснимое бесплодие.

Однако шотландка таки стала счастливой мамой. Малышка Дэйзи Грейс родилась, когда Хелен уже исполнилось 53 года.

История эта не об успехах новейших методик репродуктивной медицины, это история о несокрушимой вере, невероятном желании материнства и… немного о мистике.

Хелен переехала на Кипр, когда ей было 20, и начала пытаться завести ребенка со своим тогдашним мужем, когда ей исполнилось 28. Но, увы…

Они вернулись в Шотландию и прошли кучу обследований, результаты которых стали основой для невероятного диагноза — необъяснимое бесплодие.

Пара безуспешно прошла четыре процедуры внутриматочной инсеминации — безрезультатно.

В течение следующих 20 лет их ждала череда неудачных попыток ЭКО, на которые была потрачена колоссальная сумма денег.

Прошло более десяти лет тщетных усилий, когда Хелен услышала разговор шотландского консультанта об однозначной безнадежности попыток. Женщина не опустила руки, а… решила сменить клинику.

