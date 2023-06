Гелен Далгліш із Глазго намагалася завагітніти 21 раз за 25 років, витратила 100 тис. фунтів на найсучасніші технології штучного запліднення. Усі численні лікарі та клініки, до яких вона зверталася, ставили дивний діагноз – незрозуміле безпліддя.

Проте шотландка таки стала щасливою мамою. Крихітка Дейзі Грейс народилася, коли Гелен уже виповнилося 53 роки.

Історія ця не про успіхи новітніх методик репродуктивної медицини, це історія про непохитну віру, неймовірне бажання материнства і… трохи про містику.

Гелен переїхала на Кіпр, коли їй було 20, і почала намагатися завести дитину зі своїм тодішнім чоловіком, коли їй виповнилося 28. Але, на жаль…

Вони повернулися до Шотландії та пройшли купу обстежень, результати яких стали основою для неймовірного діагнозу – незрозуміле безпліддя.

Пара безуспішно пройшла чотири процедури внутрішньоматкової інсемінації – безрезультатно.

Протягом наступних 20 років на них чекала низка невдалих спроб ЕКЗ, на які було витрачено колосальну суму грошей.

Минуло понад десять років марних зусиль, коли Гелен почула розмову шотландського консультанта про однозначну безнадійність спроб. Жінка не опустила рук, а… вирішила змінити клініку.

