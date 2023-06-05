Гелен Далгліш із Глазго намагалася завагітніти 21 раз за 25 років, витратила 100 тис. фунтів на найсучасніші технології штучного запліднення. Усі численні лікарі та клініки, до яких вона зверталася, ставили дивний діагноз – незрозуміле безпліддя.

Проте шотландка таки стала щасливою мамою. Крихітка Дейзі Грейс народилася, коли Гелен уже виповнилося 53 роки.

Історія ця не про успіхи новітніх методик репродуктивної медицини, це історія про непохитну віру, неймовірне бажання материнства і… трохи про містику.

Гелен переїхала на Кіпр, коли їй було 20, і почала намагатися завести дитину зі своїм тодішнім чоловіком, коли їй виповнилося 28. Але, на жаль…

Вони повернулися до Шотландії та пройшли купу обстежень, результати яких стали основою для неймовірного діагнозу – незрозуміле безпліддя.

Пара безуспішно пройшла чотири процедури внутрішньоматкової інсемінації – безрезультатно.

Протягом наступних 20 років на них чекала низка невдалих спроб ЕКЗ, на які було витрачено колосальну суму грошей.

– Іноді ми зупинялися на рік або два. Ми займалися йогою, медитацією. Навіть думали, що бажання мати дітей просто мине, – згадує Гелен.

Минуло понад десять років марних зусиль, коли Гелен почула розмову шотландського консультанта про однозначну безнадійність спроб. Жінка не опустила рук, а… вирішила змінити клініку.

Mum, 54, welcomes MIRACLE baby after spending almost £100k on IVF https://t.co/MyakoYLscy via @Femail — Ганна І. (@anni4ka2022) June 5, 2023

– Мене підтримувало те, що я просто бачила свою дитину. Значить, вона вже жила в моїй свідомості, – каже Гелен.

Вона погодилася на використання донорських яйцеклітин, але всі отримані від донорів 10 сильних ембріонів загинули.

До цього моменту Гелен вже повернулася в Пафос на Кіпрі зі своїм нинішнім партнером, і пара прийшла до Центру Дунья в Кіренії.

Жінка вирішила, що це буде остання спроба, оскільки в цей час батько Гелен був серйозно хворий. І незабаром він помер вдома, в Шотландії.

– Перед смертю тато запитав мою маму: Що я можу послати тобі з небес? І вона сказала: Будь ласка, пошли їй дитину, – розповідає Гелен.

Через два тижні пара отримала позитивний результат тесту на вагітність електронною поштою.

Гелен із чоловіком розридалися і закричали. Її мама думала, що відповідь знову негативна, але це були сльози полегшення і щастя.

– Я думаю, що мій батько, мабуть, мав до цього якусь причетність, – каже Гелен.

У Гелен розвинувся діабет і прееклампсія під час вагітності, але з кожним місяцем вона ставала дедалі впевненішою в тому, що нарешті зустріне свою дитину.

У вересні на світ з’явилася здорова дівчинка. Гелен уже було 53 роки.

Лікар Гелен, Альпер Ераслан з Dunya IVF, сказав, що рішучість цієї жінки стане джерелом натхнення для інших.

Джерело: Daily Mail