Во временно оккупированный Энергодар из областного резерва завезили 25 тыс. таблеток йодида калия. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

Йодид калия – это препарат, который может оградить щитовидную железу от накопления радиоизотопов в случае аварии на АЭС.

— Радиационный фон в городе соответствует нормам. Принимать препарат для профилактики сейчас не нужно, – предупредил Орлов.

По словам городского головы, ЗАЭС сейчас находится в руках военных террористов, там постоянно происходят вооруженные провокации. Это заставляет принимать дополнительные меры безопасности.

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– Йодид калия сейчас должен быть под рукой у всех, кто живет в Энергодаре, – подчеркнул мэр. – Надеюсь, что в команду принимать препарат дело не действуйте.

Правила приема йодида калия

Для взрослых и детей в возрасте от 12 лет – 125 мг.

Младенцы от рождения до 1 месяца – 16 мг.

Дети от 1 месяца до 3 лет – 32 мг.

Дети 3-12 лет – 62,5 мг.

Как правило, 1 таблетка йодида калия украинского производителя имеет дозировку 125 мг.

Источник: Дмитро Орлов