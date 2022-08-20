В тимчасово окупований Енергодар з обласного резерву завазли 25 тис. таблеток йодиду калію. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.
Йодид калію – це препарат, який може захистити щитоподібну залозу від накопичення радіоізотопів у разі аварії на АЕС.
– Наразі радіаційний фон у місті відповідає нормам. Приймати препарат для профілактики зараз не потрібно, – попередив Орлов.
За словами міського голови, ЗАЕС зараз знаходиться в руках військових терористів, там постійно відбуваються збройні провокації. Це змушує вживати додаткових заходів безпеки.
– Йодид калію зараз повинен бути під рукою у всіх, хто живе в Енергодарі, – наголосив мер. – Сподіваюсь, що до команди приймати препарат діло не дійте.
Правила прийому йодиду калія
- Для дорослих та дітей віком від 12 років – 125 мг.
- Немовлята від народження до 1 місяця – 16 мг.
- Діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг.
- Діти 3-12 років – 62,5 мг.
Як правило, 1 таблетка йодиду калію українського виробника має дозування 125 мг.
Джерело: Дмитро Орлов