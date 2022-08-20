В тимчасово окупований Енергодар з обласного резерву завазли 25 тис. таблеток йодиду калію. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

Йодид калію – це препарат, який може захистити щитоподібну залозу від накопичення радіоізотопів у разі аварії на АЕС.

– Наразі радіаційний фон у місті відповідає нормам. Приймати препарат для профілактики зараз не потрібно, – попередив Орлов.

За словами міського голови, ЗАЕС зараз знаходиться в руках військових терористів, там постійно відбуваються збройні провокації. Це змушує вживати додаткових заходів безпеки.

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– Йодид калію зараз повинен бути під рукою у всіх, хто живе в Енергодарі, – наголосив мер. – Сподіваюсь, що до команди приймати препарат діло не дійте.

Правила прийому йодиду калія

Для дорослих та дітей віком від 12 років – 125 мг.

Немовлята від народження до 1 місяця – 16 мг.

Діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг.

Діти 3-12 років – 62,5 мг.

Як правило, 1 таблетка йодиду калію українського виробника має дозування 125 мг.

Джерело: Дмитро Орлов