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45 см “солнечной пшеницы”: украинка обрезала волосы для парика для онкобольных детей

16 апреля 2022, 08:52
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
45 см “солнечной пшеницы”: украинка обрезала волосы для парика для онкобольных детей

Жительница Николаева Юлия Анисимова обрезала волосы для того, чтобы дети с онкологией могли получить парик.

Девушка работает в ГСЧС, она отращивала волосы три с половиной года.

— Волосы отращивала, лелеяла и оберегала для изготовления парика, который пойдет для онкобольных детей, — отмечает Юлия Анисимова.

Она решилась на такой шаг именно сейчас, потому что из-за войны ухудшилось качество волос.

— Потеряла за месяц весомую долю. Поняла, что косы могут вообще не дожить до прежнего состояния, — продолжает она.

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По итогу, ей удалось отдать на благотворительность 45 сантиметров волос.

— Надеюсь, что мои 45 сантиметров “солнечной пшеницы” подойдут Hair for Share и все же подарят девочке капельку моей любви и заботы, — подвела итог девушка.

Война в Украине внесла коррективы в жизни украинцев. Отобразилась она и на состоянии здоровья многих. В частности, люди начали страдать от стресса. А он сильно влияет на красоту волос.

Источник: Юлия Анисимова

Фото: Юлия Анисимова

Теги
Благотворительность , ДСНС , Онкология
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