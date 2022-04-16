Мешканка Миколаєва Юлія Анісімова обрізала волосся для того, щоб діти з онкологією могли отримати перуку.

Дівчина працює у ДСНС, вона відрощувала волосся три з половиною роки.

– Волосся відрощувала, плекала і оберігала для виготовлення перуки, яка піде для онкохворих дітей, – зазначає Юлія Анісімова.

Вона зважилася на такий крок саме зараз, бо через війну погіршилася якість волосся.

– Втратила за місяць вагому частку. Зрозуміла, що коси можуть взагалі не дожити до колишнього стану, – продовжує вона.

За підсумками, їй вдалося віддати на благодійність 45 сантиметрів волосся.

– Сподіваюся, що мої 45 сантиметрів “сонячної пшениці” підійдуть Hair for Share і все ж таки подарують дівчинці краплинку моєї любові та турботи, – підсумувала дівчина.

Війна в Україні внесла корективи у житті українців. Вплинула вона і стан здоров’я багатьох. Зокрема, люди почали потерпати від стресу. А він відображається на красі волосся.

Джерело: Юлія Анісімова

Фото: Юлія Анісімова