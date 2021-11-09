К началу ноября, после соответствующей ревизии, сотрудниками Минздрава было зафиксировано 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, у которых истек срок годности.

Флаконы с просроченной вакциной были изъяты из пунктов и центров вакцинации и утилизированы, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Там также отметили, что в ближайшее время будет произведен подсчет всех вакцин, срок годности которых истек или подходит к концу.

При этом, что касается вакцины AstraZeneca, то ею продолжают вакцинировать украинцев двумя дозами. Разумеется, речь идет о партиях с действующим сроком годности.

А вот на Львовщине утилизировали порядка 40 тыс. просроченных доз AstraZeneca.

В Минздраве не уточняют причин, по которым вакцина AstraZeneca осталась невостребованной.

Напомним, что уже на этой неделе в Украину доставят 2,5 млн доз вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции.