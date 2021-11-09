Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

500 тис. доз – в утиль: в Україні знищена Covid-вакцина з вичерпаним терміном придатності

9 Листопада 2021, 19:42 Вікторія Яснопольска
вакцина
Джерело: Depositphotos

До початку листопада, після відповідної ревізії, співробітниками МОЗ було зафіксовано 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, у яких закінчився термін придатності.

Флакони з простроченою вакциною були вилучені з пунктів і центрів вакцинації і утилізовані, повідомили в прес-службі МОЗ.

Там також відзначили, що найближчим часом буде проведений підрахунок всіх вакцин, термін придатності яких закінчився або добігає кінця.

При цьому, що стосується вакцини AstraZeneca, то нею продовжують вакцинувати українців двома дозами. Зрозуміло, мова йде про партії з чинним терміном придатності.

Читайте також:
500 тис. доз – в утиль: в Україні знищена Covid-вакцина з вичерпаним терміном придатностіВ Україні 91% госпіталізованих з Сovid-19 людей не були вакциновані від вірусу

А ось на Львівщині утилізували близько 40 тис. прострочених доз.

У МОЗ не уточнюють причин, за якими вакцина AstraZeneca залишилася незатребуваною.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцина AstraZeneca від коронавірусу , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , Утилізація
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка