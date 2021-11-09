До початку листопада, після відповідної ревізії, співробітниками МОЗ було зафіксовано 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, у яких закінчився термін придатності.

Флакони з простроченою вакциною були вилучені з пунктів і центрів вакцинації і утилізовані, повідомили в прес-службі МОЗ.

Там також відзначили, що найближчим часом буде проведений підрахунок всіх вакцин, термін придатності яких закінчився або добігає кінця.

При цьому, що стосується вакцини AstraZeneca, то нею продовжують вакцинувати українців двома дозами. Зрозуміло, мова йде про партії з чинним терміном придатності.

А ось на Львівщині утилізували близько 40 тис. прострочених доз.

У МОЗ не уточнюють причин, за якими вакцина AstraZeneca залишилася незатребуваною.