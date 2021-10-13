В Харьковской области разоблачили работников туристической фирмы и медицинской лаборатории, которые совместно подделывали ПЦР-тесты на коронавирус.

Сотрудники турагентства предлагали клиентам приобрести отрицательный результат тестирования без проведения анализа, чтобы они могли быстро и беспрепятственно пересечь границу.

Была такая же услуга и для тех, кто возвращался в Украину, чтобы они могли избежать обязательной 14-дневной самоизоляции.

Граждане отправляли деньги на карту работников турфирмы и личные данные, в том числе фото заграничного паспорта.

После этого данные направлялись в медлабораторию, где сотрудники выдавали поддельные справки, а также вносили фейковую информацию в систему ЭСЗ.

За месяц они изготавливали около 600 поддельных документов.

Правоохранители открыли производство по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

В последнее время все чаще стала появляться информация об изготовлении поддельных тестов и справок о вакцинации от коронавируса. Такие действия являются незаконными.