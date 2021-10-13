У Харківській області викрили працівників туристичної фірми та медичної лабораторії, які спільно підробляли ПЛР-тести на коронавірус.

Співробітники турагентства пропонували клієнтам придбати негативний результат тестування без проведення аналізу, щоб вони могли швидко та безперешкодно перетнути кордон.

Була така ж послуга і для тих, хто повертався до України, щоб вони могли уникнути обов’язкової 14-денної самоізоляції.

Громадяни відправляли гроші на карту працівників турфірми та особисті дані, зокрема фото закордонного паспорту.

Після цього дані направлялися до медлабораторії, де співробітники видавали несправжні довідки, а також вносили фейкову інформацію до системи ЕСОЗ.

За місяць вони виготовляли близько 600 підроблених документів.

Наразі правоохоронці відкрили провадження за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Останнім часом дедалі частіше почала з’являтися інформація про виготовлення підробних тестів та довідок про вакцинацію від коронавірусу. Такі дії є незаконними.