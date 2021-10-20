О том, что Киев может вскоре попасть в красную зону эпидемической опасности со всеми ее жесткими ограничениями, сообщил сегодня, 20 октября, на своей странице в Телеграмм-канале мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса как в городе, так и в стране становится хуже почти ежедневно. Так, только за минувшие сутки в Киеве было зафиксировано более 1 тыс. новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Более 500 киевлян попали в больницы. Большинство из них — в тяжелом состоянии. 29 жителей столицы скончались.

Если к этой ужасной статистике добавить, что койки в столичных больницах стремительно заполняются и скоро их совсем не останется, а 98% госпитализированных в больницы – непривитые, становится слишком очевидно, почему Киеву угрожает красная зона.

Единственным способом остановить распространение смертельного вируса и избежать самых строгих ограничений была и остается массовая вакцинация.

— Я понимаю, что мое обращение для части людей — непопулярно. Но самое важное для меня — сохранить здоровье и жизнь киевлян, не допустить коллапса медицинской системы, которая может не справиться со слишком большим количеством больных, — написал Виталий Кличко.

По убеждению мера, коронавирус блокирует полноценную жизнь. И сейчас выбор у киевлян простой: или — изоляция, или – вакцинация, а значит здоровье и жизнь своя, близких, друзей и тех, кто рядом. Потому что умирают, в абсолютном большинстве, те, кто упорно не желает получать спасительную вакцину.

Источник: Виталий Кличко