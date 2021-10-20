В Одессе — катастрофическая ситуация с кислородом для детей, больных Covid-19. А таких в городе уже много. Из 140 детских коек заняты на сегодня 74. В отделении уже есть малыши даже 5 месяцев от роду.

Директор благотворительного фонда Корпорация Монстров Катерина Ножевникова написала на своей страничке в Facebook, что не собиралась открывать сбор средств на Covid-19, поскольку тянуть эту тему постоянно невозможно, да и население могло бы себя обезопасить. Но обстоятельства сложились иначе.