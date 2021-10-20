В Одессе — катастрофическая ситуация с кислородом для детей, больных Covid-19. А таких в городе уже много. Из 140 детских коек заняты на сегодня 74. В отделении уже есть малыши даже 5 месяцев от роду.
Директор благотворительного фонда Корпорация Монстров Катерина Ножевникова написала на своей страничке в Facebook, что не собиралась открывать сбор средств на Covid-19, поскольку тянуть эту тему постоянно невозможно, да и население могло бы себя обезопасить. Но обстоятельства сложились иначе.
— Ну что, будет сбор, — написала Катерина Ножевникова. — Я обещала, что не буду открывать ни одного сбора на Covid-19. Мы до сих пор помогаем стационарам из остатков наших запасов (а мы очень запасливые). Но врачей жалко.
У врачей нет иного выхода, они работают и спасают всех. Даже тех, кто оказался на койке по причине собственной безответственности.
— А обеспечение стационаров отвратительное, — отметила Ножевникова. — Сейчас будет сбор для детей, которые болеют Covid-19. Да, к сожалению, некоторые из них уже на кислороде.
Нужны два аппарата высокопоточной оксигенации. Стоимость одного — 199 600 грн.
Но если мы соберем хотя бы на один — будет круто.
Средства для покупки аппаратов оксигенации для одесских детей можно перечислить на карту Приватбанка:
“Дыши” Карта Приватбанк
5169 3305 1989 2993
Ножевникова Екатерина (директор)
Для переводов из других банков реквизиты:
БФ “Корпорация Монстров” код 41569293, IBAN: UA58 328704 00000 26008054206571, в ПАТ КБ “Приватбанк” МФО 328704
Назначение платежа: кислород детям.
Источник: Катерина Ножевникова